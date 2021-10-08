Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Расследованием уголовного дела о массовом алкогольном отравлении в Оренбургской области, из-за которого умерли 18 человек, займется Следственный комитет России, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Как отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в связи с общественным резонансом глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования.

Напомним, от отравления суррогатным алкоголем, согласно последним данным, на востоке Оренбуржья пострадали 37 человек, из них 18 оренбуржцев умерли. В совершении преступлений по фактам массовой гибели людей, незаконном обороте алкоголя, производстве и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции подозревают шесть человек. Все они задержаны.