София, 8 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. С 2022 года иностранные граждане болгарского происхождения смогут поступать в высшие учебные заведения Болгарии на льготных условиях. Об этом говорится 8 октября в заявлении министерства образования и науки республики, передаёт Болгарское радио.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Согласно официальной информации, этнические болгары, имеющие степень бакалавра в вузах зарубежных стран, могут претендовать на продолжение обучения в болгарских университетах в качестве магистров.

«Впоследствии подобная практика позволит популяризировать систему высшего образования Болгарии и увеличить количество учёных в нашей стране», — говорится в заявлении министерства.

Как ожидается, изменения в соответствующую нормативную базу Закона о высшем образовании Болгарии будут внесены до 30 ноября нынешнего года. На сегодняшний день в университетах и институтах Болгарии обучаются более полутора тысяч этнических болгар, имеющих иностранное гражданство.