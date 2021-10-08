Москва, 8 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В России онлайн-торговля прошла точку невозврата и будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, что будет с российским сегментом онлайн-торговли после завершения пандемии коронавируса.

Интернет-торговля

«Мало верится в окончательное исчезновение проблемы COVID-19. Похоже, она с нами навсегда. Не ковид, так новая форма ОРВИ или гриппа появится. Ее изобретут для передела рынков и в интересах транснациональных корпораций. При этом важно понимать, что точка невозврата в отношении развития онлайн-торговли пройдена, маховик экспансии запущен. Модель потребительского поведения уже изменилась в сторону не просто онлайн-продаж, а, что страшнее, бесконтактной доставки! И доля онлайн-технологий торговли на розничном рынке будет расти. Хотим мы этого или нет», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, драйвером развития в РФ сегмента онлайн-торговли могут стать малый и средний бизнес.