Курск, 8 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт 8 октября представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект строительства многопрофильной областной детской клинической больницы, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства России Михаил Мишустин

В больнице будет размещен стационар на 320 коек, девять соматических и пять хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек, четыре операционных блока, детский консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену. Ввести больницу в эксплуатацию планируют в 2024 году.

По словам Мишустина, заявка на финансирование больницы учтена в проекте бюджета на 2022 год.

«Хочу вас обрадовать: мы с Министерством финансов и с коллегами, когда прорабатывали все соответствующие поправки, которые необходимы ко второму чтению, учли и эту заявку», — прокомментировал премьер-министр.