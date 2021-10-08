Рим, 8 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Итальянская группа Maneskin представила новый сингл под названием MAMMAMIA. Композиция доступна на цифровых площадках с 8 октября.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к песне. Многим трек понравился, однако были и те слушатели, кто заметил схожесть композиции с хитом группы I Wanna Be Your Slave (IWBYS).

«Почему это звучит именно как IWBYS?» — спрашивает anetacukanova.

«Почему это содрано с I Wanna Be Your Slave?» — негодует aylintalipova.

«I Wanna Be Your Slave 2 — лучшее название», — предложил пользователь georgerds__.

ИА REGNUM напоминает, что композиция I Wanna Be Your Slave вышла в марте 2021 года. Однако она стала мировым хитом после победы Maneskin в конкурсе песни «Евровидение 2021», который состоялся в мае 2021 года.