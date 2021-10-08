Фанаты Maneskin обвинили участников группы в самоповторе
Рим, 8 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Итальянская группа Maneskin представила новый сингл под названием MAMMAMIA. Композиция доступна на цифровых площадках с 8 октября.
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к песне. Многим трек понравился, однако были и те слушатели, кто заметил схожесть композиции с хитом группы I Wanna Be Your Slave (IWBYS).
«Почему это звучит именно как IWBYS?» — спрашивает anetacukanova.
«Почему это содрано с I Wanna Be Your Slave?» — негодует aylintalipova.
«I Wanna Be Your Slave 2 — лучшее название», — предложил пользователь georgerds__.
ИА REGNUM напоминает, что композиция I Wanna Be Your Slave вышла в марте 2021 года. Однако она стала мировым хитом после победы Maneskin в конкурсе песни «Евровидение 2021», который состоялся в мае 2021 года.