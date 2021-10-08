Москва, 8 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 октября будет повышена с нынешних $57,8 до $58,7 за тонну, сообщает в пресс-службе Минсельхоза.

Пшеница

Ведомство также информирует, что пошлина на вывоз ячменя будет повышена с $43,1 до $49,4 за тонну, на вывоз кукурузы — с $45,2 до $47,2 за тонну.

Уточняется, что ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере $283,9 за тонну, на ячмень — $255,6 за тонну, на кукурузу — $252,5 за тонну.