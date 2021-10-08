Москва, 8 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Для того, чтобы Россия смогла сохранить темпы роста онлайн-продаж, нужны инвестиции и воля правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные Минпромторга РФ о том, что объем онлайн-торговли в России по итогам 2021 года может преодолеть отметку в 4 трлн рублей.

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«Емкость онлайн-сегмента торговли огромна. Однако сегодня мы на порядок отстаем от восточноевропейских стран и еще больше от того же Китая, — сказал Чеглов. — Надо учитывать протяженность нашей страны, низкий уровень проникновения интернета вглубь территории. Даже на пути из Москвы в Санкт-Петербург остаются места, где интернет-связь недоступна, а если соединение есть, то прогрузить продающий сайт невозможно. Мы до сих пор не газифицировали всю страну, теперь возникла задача сделать интернет повсеместно доступным. Нужно время, нужны инвестиции и воля правительства, чтобы технически подготовить страну к сохранению достигнутых в пандемию темпов роста онлайн-продаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал к тому, что России нужно избежать излишнего доминирования крупных агрегаторов в онлайн-торговле.