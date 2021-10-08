Люксембург, 8 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Выдача первых разрешений на временное проживание в ЕС гражданам неевропейсих стан стала менее популярной, сообщает 8 октября европейское статистическое агентство Евростат.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Таити, Таити! Не были мы ни на какой Таити, нас и здесь неплохо кормят

Так, количество первых разрешений на временное проживание в ЕС в 2020 году оказалось на 24% меньше, чем в 2019 году: только 2,2 млн, то есть на 706 тысяч меньше. Такого падения не было с 2013 г. Предположительно, связано это с пандемийными органичениями.

Уточняется, что среди тех, кто получает в ЕС образование, падение оказалось наиболее заметным — на 38%. Среди тех, кто запрашивал вид на жительство ради работы в ЕС — на 25%. Среди тех, кто ехал в ЕС по семейным обстоятельствам, падение составило 23% .

Больше всего падение зафиксировано в Чехии — на 54%, на втором месте — Греция (53%), на третьем — Мальта (48%). Добавим, что в Литве произошёл рост на пять процентов запроса вида на жительство.