Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках расследования резонансного дела о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем задержаны еще трое подозреваемых. Об этом сообщает СК России.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

В совершении преступления подозревается 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района. В доме женщины изъято 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Также задержаны два жителя Орска в возрасте 34 и 35 лет, которые приходятся родственниками основному фигуранту головного дела.

Напомним, ранее следствие информировало о трех задержанных: 29-летнем орчанине — организаторе нелегального производства и сбыта суррогата и 60-летнем жителе села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительнице поселка Красночабанский Домбаровского района, занимавшихся сбытом контрафакта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на востоке Оренбуржье в результате массового отравления суррогатным алкоголем погибли 18 человек. По последним данным, пострадавшими числится 37 человек. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам производства и сбыта опасной продукции, повлекшей смерть людей; производству немаркированной продукции; незаконном обороте спиртосодержащей продукции в крупном размере. Все дела объединены в одно производство.