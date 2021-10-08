Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Петербурге пока не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19, но городской комитет по здравоохранению препятствовать этому не будет и даже поддержит, сообщил 8 октября председатель комитета Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

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По словам чиновника, решение о введении ограничительных мер и обязательной вакцинации каких-то групп населения принимает исключительно главный врач по территории. Если необходимо будет, в целях безопасности жителей города, ввести какие-то ограничительные меры, то в комздраве к этому отнесутся с пониманием.

«Любое ограничительное мероприятие, которое приведет к снижению заболеваемости, должно быть введено, и мною будет поддержано. Будь то ограничение на передвижение либо обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей, медицинских работников, работников сферы образования. И если ситуация того будет требовать, решение должно приниматься незамедлительно», — пояснил Лисовец.

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заверили, что пока не планируют вводить новые ограничения из-за ковида.

«Пока мы наблюдаем за ситуацией, структурой, возрастом, темпами заболеваемости, которые анализируются каждую неделю. В зависимости от ситуации далее будет принято решение», — подчеркнула заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Напомним, в конце сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил установленные в Петербурге запреты и ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, по 31 октября 2021 года. Среди них — масочный режим в общественных местах, в том числе в торговых предприятиях, а также в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры.