Москва, 8 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Введение с разницей в несколько месяцев сервисного сбора двумя крупными компаниями по доставке еды, «Яндекс.Еда» и Delivery Club, пока не содержит признаков монополизации, однако ФАС придётся обратить внимание на рынок. Об этом 8 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Мугин.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры Яндекс.Еда

«Яндекс.Еда» вместе с Delivery Club занимают лишь 27% рынка доставки еды, то есть более 70% рынка занято другими сервисами доставки и службами доставки самих кафе, ресторанов, магазинов. Соответственно, пока вряд ли стоит говорить о монополизации, хотя Федеральной антимонопольной службе РФ в будущем, конечно, придется более пристально следить за деятельностью «Яндекс.Еды», — сказал эксперт.

Он отметил, что сервисные сборы используются службами доставки в экономических целях — на зарплаты, покупку форменной одежды.

«Кроме того, и сам смысл существования сервиса, как и любой другой коммерческой организации — в получении прибыли», — напомнил Мугин.

По его мнению, пользователям придётся смириться с нововведением.

«Повлиять на политику «Яндекс.Еды» в данном случае можно только посредством оттока пользователей на другие сервисы. Тогда, если отток будет масштабным, компании придется задуматься или об отмене сервисного сбора, или о снижении его стоимости», — считает адвокат.