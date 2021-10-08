Воронеж, 8 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Воронеже с понедельника, 11 октября, учащиеся 5−8-х и 10-х классов перейдут на формат дистанционного обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Дистанционное обучение продлится до 24 октября. С 25 октября по 3 ноября все школьники отправятся на каникулы.

Решение о дистанционном обучении принято только для школ Воронежа. Районы области будут самостоятельно принимать решения по отдельным учебным заведениям в зависимости от обстановки.