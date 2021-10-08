Минск, 8 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. «Вы умеете делать все. Запредельно умеете делать все. Что, казалось бы, невозможно. Так почему вы везде не делаете это?», — заявил 8 октября Александр Лукашенко, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Шилов Иван Лукашенко

"В розничном товарообороте ваш удельный вес за последние пять лет (с 2016 по 2020 год) упал почти в два раза (с 7% до 3,9%). В этом году такая же негативная тенденция сохраняется», — пожурил Лукашенко собранных в минском Дворце республики.

Раздавая очередные ценные указания работникам госпотребкооперации. Лукашенко призвал их торговать через Интернет, устраивать распродажи товаров белорусских производителей, доставлять пиццу и тому подобное. Он также напомнил о своём распоряжении «Белкоопсоюзу» повышать долю непродовольственной продукции, констатировав: «Не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10−12%. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел. Нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой».

Напомним, в июле Александр Лукашенко снял с должности управделами президента Виктора Шеймана и назначил на его место Валерия Иванова, освободив таким образом кресло председателя «Белкоопсоюза» (подчинённого УДП). В структурах УДП к этому времени начались большие проблемы из-за применённых Евросоюзом санкций, под которые попали президентские структуры, а также персонально Лукашенко с сыновьями, Шейман и другие высокопоставленные чиновники, силовики и пропагандисты, обвиняемые в фальсификации президентских выборов и массовых жестоких политических репрессиях. По мнению Лукашенко, сегодня работники «Белкоопсоюза» выступают как «главные идеологи и пропагандисты».