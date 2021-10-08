Лукашенко выступил перед «запредельными умельцами»
Минск, 8 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. «Вы умеете делать все. Запредельно умеете делать все. Что, казалось бы, невозможно. Так почему вы везде не делаете это?», — заявил 8 октября Александр Лукашенко, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).
"В розничном товарообороте ваш удельный вес за последние пять лет (с 2016 по 2020 год) упал почти в два раза (с 7% до 3,9%). В этом году такая же негативная тенденция сохраняется», — пожурил Лукашенко собранных в минском Дворце республики.
Раздавая очередные ценные указания работникам госпотребкооперации. Лукашенко призвал их торговать через Интернет, устраивать распродажи товаров белорусских производителей, доставлять пиццу и тому подобное. Он также напомнил о своём распоряжении «Белкоопсоюзу» повышать долю непродовольственной продукции, констатировав: «Не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10−12%. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел. Нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой».
Напомним, в июле Александр Лукашенко снял с должности управделами президента Виктора Шеймана и назначил на его место Валерия Иванова, освободив таким образом кресло председателя «Белкоопсоюза» (подчинённого УДП). В структурах УДП к этому времени начались большие проблемы из-за применённых Евросоюзом санкций, под которые попали президентские структуры, а также персонально Лукашенко с сыновьями, Шейман и другие высокопоставленные чиновники, силовики и пропагандисты, обвиняемые в фальсификации президентских выборов и массовых жестоких политических репрессиях. По мнению Лукашенко, сегодня работники «Белкоопсоюза» выступают как «главные идеологи и пропагандисты».