Москва, 8 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Фракция Зеленского в парламенте расколота, а сам парламент состоит не столько из фракций, сколько из клиентел. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«То, что фракция «Слуги народа» находится в расколотом состоянии, давно уже не секрет. Но это вообще свойство украинского парламента ещё с 90-х годов — он лишь формально состоит из политических фракций, а реально из клиентел, которые редко концентрируются лишь в какой-то одной фракции или группе», — заявил эксперт.

«И договариваться надо с каждой из них (а ещё более с их хозяевами) по любому значимому вопросу. Фракция «Батькивщины» сейчас как раз более цельная, и уже не раз выступала партнёром Зеленского — вспомним голосование по бюджету. Так что с ними оказалось легче договориться, чем с частью своих же депутатов», — пояснил Неменский эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков был отправлен в отставку голосами 284 народных депутатов Украины. При этом, имея монобольшинство в парламенте, фракция «Слуга народа» голосовала за отставку не в полном составе, и к участию в голосовании привлекались депутаты других фракций.