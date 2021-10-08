Москва, 8 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Группа The Hatters представила клип на песню «Я ваще!». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 8 октября.

Скриншот с YouTube Группа The Hatters

В клипе солист The Hatters Юрий Музыченко исполняет роль охранника склада. Во время смены он танцует, надев на себя коробки, а также собирает манекены, которые впоследствии оживают.

Ранее The Hatters представили клип на песню «Я делаю шаг». На данный момент видео посмотрели 3,8 млн раз.