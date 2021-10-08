В Волгограде чествовали победителей летней Параолимпиады в Токио
Волгоград, 8 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Награды победителям летней Параолимпиады в Токио, представляющих Волгоградскую область в составе национальной сборной, вручил 8 октября губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Чествование призёров прошло в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Медали Параолимпиады завоевали пловцы Андрей Гладков («золото») и Наталия Буткова («серебро» и «бронза»). Заслуженными наградами также были отмечены их тренеры Николай Бирюков и Ирина Ахмерова, председатель регионального отделения ПКР в Волгоградской области, чемпионка призёр Паралимпийских игр Любовь Васильева, заместитель директора по спортивной работе ГАУ ВО «Центр развития адаптивных видов спорта», чемпион и призёр Сурдлимпийских игр Алексей Савостин.
Напомним, региональные власти приняли решение выплатить параолимпийцам-призёрам крупные денежные премии.