Волгоград, 8 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Награды победителям летней Параолимпиады в Токио, представляющих Волгоградскую область в составе национальной сборной, вручил 8 октября губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Чествование параолимпийцев-2021 в Волгограде

Чествование призёров прошло в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Медали Параолимпиады завоевали пловцы Андрей Гладков («золото») и Наталия Буткова («серебро» и «бронза»). Заслуженными наградами также были отмечены их тренеры Николай Бирюков и Ирина Ахмерова, председатель регионального отделения ПКР в Волгоградской области, чемпионка призёр Паралимпийских игр Любовь Васильева, заместитель директора по спортивной работе ГАУ ВО «Центр развития адаптивных видов спорта», чемпион и призёр Сурдлимпийских игр Алексей Савостин.

«Мы всем сердцем болели за вас и ещё раз убедились: побеждают те, кто помимо спортивного таланта, обладают железной волей и верой в себя. Те, кто твёрдо знают, что ничего невозможного нет. Ваши выступления за команду Российской Федерации были по-настоящему яркими и запоминающимися, а победы — более чем убедительными. И за каждой добытой в честной борьбе медалью — ваша личная человеческая и спортивная история, годы тренировок и самоотверженного труда. И, конечно, профессионализм и мастерство ваших тренеров и наставников, вера, терпение и надежда ваших родителей, ваших близких», — сказал Андрей Бочаров.

Напомним, региональные власти приняли решение выплатить параолимпийцам-призёрам крупные денежные премии.