Киев, , 16:28 — REGNUM Украинская полиция рассматривает версию о том, что депутата Рады Антона Полякова (депутатская группа «За будущее») отравили, сообщил 8 октября журналистам глава управления киевской полиции Иван Выговский.

Отравили Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция, Испания, Италия

Перечисляя версии гибели Полякова, который был найден мёртвым, чиновник назвал «хроническое заболевание», «которое могло привести к смерти» и — «отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом».

Врачи, отмечает Выговский, установили, что Поляков умер от «острой коронарной недостаточности, острой хронической ишемической болезни сердца». Это предварительная версия, но будут проведены ещё экспертизы — судебно-токсикологическая и судебно-медицинская.

Чиновник добавил, что полиция считает более вероятным, что Поляков умер от естественных причин. Он сказал, что накануне гибели у депутата произошла ссора с женщиной — депутатом Рады Анной Скороход. У неё были отношения с Поляковым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело Полякова было найдено в Днепропетровском районе Киева. Ему стало плохо в такси, его пытались спасти реаниматологи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве обнаружили мертвым депутата Рады Полякова