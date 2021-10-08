Курск, 8 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября осмотрел главный корпус Курской областной клинической больницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Корпус построен в 1986 году и состоит из 22 специализированных отделений круглосуточного стационара на 960 коек. Ежегодно он обеспечивает медицинской помощью более 26 тыс. человек. Председатель правительства осмотрел отделения урологии и сосудистой хирургии, в том числе старую операционную, где планируется реконструкция. По словам губернатор Романа Старовойта, с 2022 года там полностью модернизируют операционный блок.

Заведующий операционным блоком курской областной больницы Олег Пономарев попросил премьер-министра помочь с приобретением нового медицинского оборудования, которое нужно для помощи пациентам по направлениям «урология» и «сосудистая хирургия».

«Что касается оборудования, все необходимое будет закуплено. Думаю, что никаких проблем с выделением средств не будет», — ответил глава правительства.