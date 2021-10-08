Красногорск, 8 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 8 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1490 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 44 случая больше аналогичного показателя 6 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1454 человек, а днем ранее — у 1410 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 27 246 случая заражения коронавирусом.