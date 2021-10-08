Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будут перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусной инфекцией еще два стационара, сообщил 8 октября председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, число госпитализированных в «четвертую» волну эпидемии в среднем составляет порядка 500 взрослых пациентов в день. При этом, как указал Лисовец, на пике «третьей» волны число таких госпитализаций составляло более тысячи пациентов в сутки. Он выразил надежду, что, благодаря работе по вовлечению жителей в вакцинацию, и «четвертая» волна не будет такой большой по амплитуде, как «третья».

"Мы готовы развернуть по необходимости дополнительные койки. Уже с завтрашнего дня (9 октября, — прим. ред.) начнет оказывать помощь пациентам с коронавирусом городская больница №33. Со следующей недели начнет подготовку к работе с пациентами с коронавирусом вторая многопрофильная больница. Еще у нас есть резерв в «Ленэкспо», Мариинской больнице. При необходимости будут привлечены и они», — подытожил Лисовец.

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Отметим, в настоящий момент в городе задействовано 16 стационаров, из них 13 городских и три федеральных. В них развернуто 7906 коек, из которых свободно 27,67%. На лечении в стационарах сейчас находятся 6083 пациента.