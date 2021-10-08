Москва, 8 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Президент Украины отправил главу Верховной рады в отставку потому что ему нужен во главе парламента человек, согласный с его антиправовым курсом. Об этом 8 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Gov.ua Дмитрий Разумков

«Расхождение между ДмитриемРазумковым и остальной «зелёной» командой касается лишь тактических вопросов, но по общей направленности политики между ними различий почти нет», — заявил эксперт.

«Однако Разумков принципиально отказался играть по тем правилам, которые сейчас навязывает всем Зеленский. С целью концентрации власти он решил идти неправовым путём, ломать законность буквально на каждом шагу. Может, Разумков просто понимает, что за такой новый беспредел когда-нибудь придётся отвечать». — пояснил политолог.

«Даже после Евромайдана, когда почти всё можно было списать на революционную целесообразность, такого системного и тотального нарушения права со стороны государственной власти не было». — констатировал Неменский.

«Так что позиция Разумкова вполне понятна и разумна, тем более что на её основе можно начать и собственный политический проект. А для Зеленского снять его было уже и делом принципа, и прямой необходимостью, ведь у Разумкова действительно были большие возможности по блокированию многих президентских инициатив», — заявил эксперт.

«И в дальнейшем отсутствие взаимопонимания со спикером Верховной рады могло бы полностью нарушить планы по усилению власти и её продлению. Так что посадить во главе парламента человека, который полностью согласен с антиправовым курсом, Зеленскому было просто необходимо», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Украины Дмитрий Разумков по результатам голосования был отправлен в отставку. За решение проголосовало 284 народных депутата Украины.