Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Темп восстановления рабочих мест в США в сентябре 2021 года оказался гораздо медленнее, чем ожидалось. Это произошло в основном из-за сокращения числа государственных служащих, которые отказались следовать обязательному мандату на вакцинацию, сообщает 8 октября Reuters.

Безработица +

В ближайшие месяцы ожидается, ситуация улучшится по мере того, как инфекция COVID-19 утихнет, а люди возобновят поиск работы.

Министерство труда в своем отчете о занятости 8 октября сообщило, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 194 тыс. Данные за август были пересмотрены и показали создание 366 тыс. рабочих мест вместо ранее заявленных 235 тыс.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 500 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до 4,8% с 5,2% в августе.

Как на кануне сообщало ИА REGNUM, число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 326 тыс. на прошлой неделе, что стало самым большим сокращением за последние три месяца.