Вологда, 8 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В здании правительства Вологодской области сегодня, 8 октября, искали взрывное устройство, сообщают Вести35.

monicore Эвакуация

«Всех находившихся в помещениях срочно эвакуировали. На место выезжали представители силовых ведомств. Проверка заняла около часа, никаких опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские правоохранители нашли последователя пермского стрелка, он угрожал «навести порядок» в одной из местных школ.