Ташкент, 8 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал решить проблемы с питьевой водой в Сурхандарьинской области республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В сообщении говорится, что планируется объявить 2022−2026 годы в Сурхандарье пятилетием обеспечения чистой питьевой водой и построить 1,7 тыс. километров водопроводных сетей.

«Частью этого проекта станет магистральная водопроводная сеть протяженностью 361 км от Топалангского водохранилища до Термеза», — говорится в сообщении.