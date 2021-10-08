Челябинск, 8 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Челябинской области вводится обязательная вакцинация населения от COVID-19. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Анатолий Семёнов.

Вакцина «Спутник V»

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Данная мера будет действовать с 11 октября. Привиться необходимо сотрудникам сферы обслуживания, работникам здравоохранения и образования, а также муниципальным и государственным служащим.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона растёт число выявленных носителей коронавируса. Ранее обязательную вакцинацию ввели в Снежинске.