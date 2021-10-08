Вашингтон, 8 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Продажи белых слипонов бренда Vans увеличились на 7,8 тыс. процентов. Об этом 8 октября сообщает издание Elle Girl.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Как отмечает СМИ, причиной резко возросшего спроса стал популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара», в котором герои шоу носят белые слипоны. По мнению экспертов, рост спроса на данную обувь также связан с приближающимся Хэллоуином.

ИА REGNUM напоминает, что за первые две недели после релиза «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом на платформе Netflix. А исполнительница главной роли, артистка и модель Чон Хо Ён, была названа самой популярной корейской актрисой в Instagram.