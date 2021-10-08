Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге около шести тысяч пожилых горожан привились от коронавирусной инфекции, не выходя из своего дома, сообщил 8 октября председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам Лисовца, в Петербурге проживает порядка 1,3 млн жителей в возрасте от 60 лет и старше. Всего в Северной столице пожилого населения — 40% от общего числа.

«Примерно 526 тысяч. жителей Петербурга вакцинировались, из них около 6 тыс. человек прошли вакцинацию дома», — пояснил он.

Отметим, записаться на надомную вакцинацию петербуржцы могут, позвонив в поликлинику или через единую службу записи «122».