Минск, , 16:11 — REGNUM Белорусские пограничники за прошедшие сутки не применяли оружие ни на одном из участков границы государства. Об этом 8 октября заявил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, комментируя обвинения Польши в стрельбе в сторону польских военных.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

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«Органами пограничной службы оружие не применялось ни на одном из направлений, ни на одном из участков государственной границы Республики Беларусь с сопредельными странами», — цитирует РИА Новости Бычковского.

Напомним, в пограничной страже Польши заявили, что 7 октября патруль белорусских пограничников открыл стрельбу в сторону представителей польской погранслужбы и военных. Также отмечалось, что, предположительно, выстрелы были сделаны холостыми патронами.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился летом 2021 года. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции уже установлено более 100 километров новых ограждений. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих. Также, по данным польского минобороны, незаконному пересечению границы Польши с Белоруссией будут противостоять военные вертолёты.

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