Киев, , 16:11 — REGNUM Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер подозревается в незаконном удержании людей на Украине, сообщили 8 октября в пресс-служба прокуратуры Киева.

Попались Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

Информация доведена до Мецгера.

Напомним, Мецгер является на Украине фигурантом уголовных дел — о незаконном изъятии собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств и о влиянии на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей.

Речь идёт о конфликте Мецгера с журналистами «Схем» — проекта «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) .

К журналистам, которые брали у банковского функционера интервью, в банке применили силу, поскольку он был недоволен характером вопросов. Он при помощи своих сотрудников отнял у репортёров собранные материалы и аппаратуру.

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