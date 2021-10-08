Москва, 8 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,51%, превышая $82,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вечером 7 октября нефтяные котировки, оттолкнувшись от рубежа $80 за баррель, развернулись наверх, завершив торги на положительной территории.

Сегодня в первой половине дня также наблюдается умеренный подъём цен на черное золото, обусловленный позитивным настроем азиатских бирж.

В то же время данные по темпам роста экономики Европы в целом хуже ожиданий, что сдерживает рост спроса на энергоносители. Поддержку нефти оказывает дорогой газ — ряд предприятий на этом фоне переходят на нефть в качестве топлива и сырья.

Также стало известно, что минэнерго США не планирует пока массированных интервенций на рынке нефтью из своих запасов, что также позитивно для рынка нефти. Однако котировки всё ещё ниже недавних максимумов.

Кроме ожиданий позитивной информации о рынке труда США, способной повысить вероятность ужесточения политики регулятора, нефтетрейдеров могут огорчить данные о количестве работающих буровых установок в США и Канаде, выходящие сегодня вечером. Если они вновь покажут рост, это может усилить настрой на фиксацию прибыли в нефти», — считает эксперт.

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