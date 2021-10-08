Бишкек, 8 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Госпредприятие «Кыргызкомур» («Киргизуголь») объясняет резкий рост цен на уголь в Киргизии тем, что перекупщики перепродают его населению по цене, превышающей себестоимость в четыре раза.

Уголь

В государственной компании отмечают, что посредники приобретают уголь на месторождении «Кара-Кече» по 1 330 сомов (1 130 рублей) за тонну.

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Если раньше они перепродавали его киргизстанцам уже по 3 800 сомов (3 240 рублей) за тонну, то теперь повысили цену до 5 500 сомов (4 690 рублей) — якобы из-за повышения цен на бензин и дизтопливо.

«Кыргызкомур» призывает посредников не повышать необоснованно цены, а гражданам советую торговаться с перекупщиками.

Реакции госагентства антимонопольного регулирования Киргизии на происходящее до сих пор не последовало.

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