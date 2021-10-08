Калининский район, Тверская область, 8 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Тверской области в селе Бурашево Калининского района открылся детский сад «Cемицветик», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Учреждение, построенное по национальному проекту «Демография», рассчитано на 80 мест. Это третий новый детский сад, открывшийся в регионе в 2021 году.

Пресс-служба правительства Тверской области Детский сад «Семицветик»

«Все, что мы сегодня делаем — это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитываются, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение», — считает губернатор Игорь Руденя.

Новый объект стал вторым зданием Бурашевского детского сада. Введение учреждения в эксплуатацию позволит в полном объеме обеспечить местами детей дошкольного возраста в сельском поселении. В «Cемицветике» — четыре группы, каждая из которых оснащена мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, музыкальный и спортивный залы, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.

Сейчас детский сад «Cемицветик» посещают 40 детей. На адаптации в группах раннего возраста находятся 12 детей от 1,5 до 3 лет. К концу октября все группы будут укомплектованы полностью.

В 2021 году помимо детского сада в селе Бурашево Калининского района новые дошкольные учреждения открылись в Торопце и на улице Планерной в Твери, с работой которого в День знаний ознакомился губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области продолжается строительство еще трёх детских садов на 540 мест. Два новых дошкольных учреждения появятся в Твери и одно в Вышнем Волочке. В 2020 году в Тверской области открыто пять новых детских садов на 450 мест — в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.