Москва, 8 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,43%, до 72,01 рубля. Евро почти синхронно дорожает на 0,47%, превышая 83,20 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Интерес к валютам развивающихся рынков, подогретый повышением потолка заимствований США, несколько ослабел, и рубль вернулся в район психологически значимой отметки 72 рубля за доллар.

Поддержку курсу национальной валюты оказывает динамика сырьевых рынков, где подавляющее большинство позиций, за исключением алюминия и серебра, демонстрируют рост.

Сегодня рынки ожидают статистики по количеству вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.

Предварительные данные оказались позитивными, если и окончательные окажутся не хуже, опасения резкого сокращения программы выкупа облигаций с рынков ФРС укрепятся, что резко сократит интерес инвесторов к рискам.

А вот если данные выйдут негативными, это может поддержать развивающиеся рынки и сырьевые валюты. Потенциал дальнейшего укрепления рубля сохраняется, однако не стоит забывать о скупке валюты в резервы и высоких инфляционных рисках», — считает эксперт.

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