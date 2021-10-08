Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Определять уровень антител перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, потому что нет достоверной информации о том, какой уровень антител может обеспечить полную защиту от ковида. Об этом 8 октября заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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По словам чиновника, определение титра антител лишь вводит в заблуждение граждан.

«Не существует какого-либо уровня антител, который бы считался «защитным» для конкретного жителя города. Ни в одной из развитых стран не проводится определение уровня антител (перед вакцинацией, — прим. ред.). Общепризнано, что никакого диагностического значения это не привносит. Это только вводит в заблуждение», — заметил Лисовец.

Он подчеркнул, что в ряде случаев отсрочка вакцинации из-за высокого уровня антител приводила человека в стационар, а в некоторых случаях заканчивалась летальным исходом.

Напомним, в Петербурге назвали долю вакцинированных в коронавирусных стационарах.