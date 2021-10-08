Волжский, Волгоградская область, 8 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В систематических издевательствах над малолетним пасынком подозревается житель Волжского Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, отчим измывался на ребёнком с июня 2021 года. Подозреваемый систематически избивал пасынка 2016 года рождения, в том числе различными предметами. В июле мальчик пролил сок на футболку, отчим, разозлившись, начал бить его ногой по телу, а затем кулаками по голове. Свидетелям этой сцены на улице стали случайные прохожие, записавшие действия злоумышленника на камеру мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.