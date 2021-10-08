Москва, , 16:05 — REGNUM Западным странам следует быть требовательнее к Украине и другим идеологическим подопечным. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 октября на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Западным правительствам надо быть более требовательными к украинским властям и ко всем тем, кому Запад покровительствует, причем покровительствует в решающей степени по идеологическим соображениям, в которых стремление немножко нажать на Россию играет далеко не последнюю роль», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в 2009, 2011 и 2015 годах Украина бесплатно отбирала из трубы транзитный газ. Без топлива оставались европейские потребители, а обвинили в этом Газпром, который якобы прекратил подавать газ из политических соображений.

Это было нечестно, так как для России выполнение договоренностей — это святое, подчеркнул глава МИД. Он призвал согласовывать механизмы на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что доверие в отношениях России и ЕС слишком сильно подорвано из-за односторонних мер со стороны Брюсселя.

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