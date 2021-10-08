Вашингтон, 8 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В YouTube отменят рекламные выплаты авторам, которые в своих видео отрицают факт изменения климата. Об этом 8 октября сообщает издание «Афиша Daily».

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Как отмечает издание, данное нововведение коснётся контента на тематику глобального потепления, влияния на климат парниковых газов и деятельности человека. Если ролик будет признан модераторами фейковым, то в дальнейшем его запретят рекламировать, а также получать с него доход.

Добавим, что новые правила вступят в силу в ноябре 2021 года. Точная дата пока неизвестна.