Брюссель, 8 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Польши о превосходстве польской конституции над законами Европейского союза поручила изучить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом 8 октября сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Урсула фон дер Ляйен

«Я распорядилась изучить решение КС Польши службами Еврокомиссии для принятия дальнейших мер», — зачитал в ходе пресс-конференции заявление фон дер Ляйен официальный представитель ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что объявление Конституционным судом Польши приоритета ее конституции над нормами законодательства Европейского союза является атакой на ЕС.