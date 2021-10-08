Волгоград, , 15:56 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Россию, но говорить о таком визите пока преждевременно. Об этом японский посол в Москве Тоёхиса Кодзуки заявил 8 октября во время поездки в Волгоград.

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«Конечно, это не исключено», — сказал Кодзуки о возможном визите Кисиды в Россию.

Говорить о точных сроках рано. Но будущий прямой контакт между лидерами очень важен, его роль важна для продвижения отношений Токио и Москвы, добавил он.

В Японии ожидают визита главу российского МИД Сергея Лаврова, у него есть такое приглашение, сказал японский посол. Так он ответил на вопрос, когда и где могут возобновиться переговоры о мирном договоре.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия председателя правительства Японии Фумио Кисида принял 4 октября, а 7 октября он и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. На следующий день Кисида заявил, что Япония не заключит с Россией мирного договора, пока не будет решён территориальный вопрос.

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