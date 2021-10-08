Рустави, Грузия, 8 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Профессор Николай Кипшидзе, ранее лечивший бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил серьёзную озабоченность состоянием его здоровья, сообщает 8 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Кипшидзе срочно прибыл в Грузию из США и требует, чтобы его допустили к находящемуся в тюрьме Саакашвили.

«Я бы очень хотел увидеть Мишу, нашего президента, за здоровьем которого я слежу примерно с 2003—2004 годов и очень хорошо, как лечащий врач, знаю его организм. На восьмой день голодовки может уже возникнуть очень опасное состояние, начаться аритмия, повреждения органов и так далее. Необходимо проанализировать ситуацию. Если состояние уже серьёзное, я обязательно предложу президенту провести переливание крови», — заявил Кипшидзе.

Кипшидзе сообщил, что, возможно, он встретится с Саакашвили уже сегодня.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября грузинскими властями, объявил в тюрьме голодовку.