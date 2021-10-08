Кемерово, 8 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Трехстороннее соглашение подписано между правительством Кемеровской области, профсоюзами и работодателями. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Документ подписали губернатор Сергей Цивилев, председатель Федерации профсоюзных организаций региона Олег Маршалко и исполнительный директор Кузбасского союза работодателей Игорь Белых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение содержит более 100 позиций, направленных на регулирование социально-трудовой сферы.