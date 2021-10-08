Москва, 8 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Неизбежно приходится возвращаться к теме инфляции и роста цен практически на всё. А именно стройматериалы за последний год поднялись в цене крайне существенно — по некоторым позициям рост составил порядка 100%. То есть многое подорожало вдвое, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пресс-служба администрации Смоленской области Капитальный ремонт

«И это при том, что на фоне коронавирусных ограничений значительная часть российских граждан как раз стала активно заниматься ремонтом или достройкой своего жилья.

По итогам III квартала 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 77 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя 2020 года.

При том, в течение последних 10 лет средний объем вложений в III квартале находится на уровне 60 млрд руб., редко превышая эту цифру.

По предварительным результатам за 9 месяцев 2021 года вложения в недвижимость России достигли 265 млрд руб., что является максимальным показателем за всю историю современного рынка страны.

И, конечно, пропорционально растут расходы россиян на ремонт. А при таком высоком спросе и резком повышении стоимости ресурсов, цены на большинство стройматериалов просто не могли не вырасти.

И тут нет никакой фантастики — исключительно механический расчет. Растет стоимость исходников — дорожает конечный продукт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов может вырасти из-за удорожания стройматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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