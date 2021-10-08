Вашингтон, 8 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Американская актриса Шеннон Доэрти рассказала подписчикам свою историю болезни. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 8 октября.

Кадр из сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти

https://www.instagram.com/p/CUva4KyhAV3/

Артистка опубликовала фотографию после пройденного курса химиотерапии и написала хронологию развития болезни. «Я надеюсь, что побуждаю людей проходить маммографию, проходить регулярные осмотры, преодолевать страх и смотреть в лицо тому, что может быть перед вами», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году у Шеннен Доэрти, известной по роли в сериале «Зачарованные», диагностировали рак груди. В 2020 году болезнь вернулась — у артистки обнаружен рак четвёртой стадии.