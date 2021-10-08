Москва, 8 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Получившему травмы во время потасовки в вагоне метро Москвы Роману Ковалёву будет оказана помощь в размере 2 млн рублей. Соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин руководству Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Ковалёв вступился за девушку, которую оскорбляла компания приезжих из Дагестана, за что был жестоко избит. Злоумышленников задержали, возбуждены уголовные дела.

Собянин посетил пострадавшего в больнице, о чём сообщил на личной странице в Instagram.

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку», — написал мэр. По его словам, мужчине уже лучше, но предстоит операция, чтобы полностью восстановить здоровье.

Мэр также поблагодарил девушку, вызвавшую полицию, а также машиниста, дежурную и наряд полиции.