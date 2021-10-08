Москва, 8 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Плановые поставки энергоносителей в Европу продолжаются согласно договорам, а «лишнего» газа в России нет, заявил член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

Сенатор отметил странную логику посла ЕС Маркуса Эдерера, который заявил, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей.

«Цены на энергоносители в Европе растут не из-за России, а потому, что ЕС и США дружно сдерживали строительство «Северного потока — 2», масштабно подменяли с 2014 г. русофобией нормальное партнёрство с РФ (одни антироссийские санкции чего стоят), сами же закрывали энергопроизводство в ЕС в угоду спорным «зелёным» прожектам (напр., быстро-быстро заменить атомную энергетику ветряками, а угледобычу солнечными батарейками) и т.п.» — отметил Климов в телеграм-канале.

Он указал на соблюдение Россией всех договоренностей по поставкам.

«Наши же плановые поставки энергоносителей в Европу продолжаются согласно договорам, а «лишнего» газа в России нет», — отметил парламентарий.

По его мнению, апелляции к «морали» и «порядочности» со стороны западных партнёров звучат странновато на фоне официальных угроз Европарламента отключить Россию от системы международных платежей (SWIFT), призывов не признавать выборы, высылкой из Брюсселя дипломатов при НАТО, странных запросах из Гааги по линии ОЗХО про «отравление Навального «Новичком» и многие иные недружественные акции.

«Я бы как раз наоборот — брюссельским чиновникам предложил поберечь «образ надежного партнера» в отношениях с Москвой. Правда, беречь то, что, увы, уже практически утрачено — крайне трудно. Но пусть попробуют к их же пользе, а заодно и к очевидной пользе народов всей Европы», — заключил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер в интервью РБК предупредил, что страны ЕС обеспокоены стремительным ростом цен на газ. По мнению дипломата, у России также должна быть определенная обеспокоенность, поскольку это может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами.

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