Москва, 8 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

(сс) Simon Volkswagen

«С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и, в том числе, влияет на Volkswagen Group Rus», — сказал представитель компании.

По его информации, объём производства на российских предприятиях Volkswagen будет снижен в ближайшие месяцы. При этом в Volkswagen заверили, что объёмы производства будут увеличены, как только будут решены проблемы с поставками полупроводников.

Руководство автоконцерна в ежедневном режиме следит за ситуацией, чтобы оперативно корректировать производственный график в зависимости от развития событий.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2021 года продажи машин Volkswagen в РФ выросли до 72,4 тыс. штук, что на 2% больше, чем год назад.

Ранее Volkswagen вывел на китайский авторынок кроссовер Talagon с новым шестицилиндровым турбированным силовым агрегатом объёмом 2,5 л и производительностью 299 «лошадей» (500 Нм).

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