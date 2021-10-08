Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Югре уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 95,5%. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на Х Югорском инвестиционно-промышленного форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Это выше мирового стандарта», — отметила Наталья Комарова.

Кроме того, за прошедшие девять лет в Югре, по словам главы региона, ликвидировано 92% шламовых амбаров. С 2011 года на 12% сокращены выбросы парниковых газов.

Отметим, что Х Югорский инвестиционно-промышленный форум проходит в Ханты-Мансийске 7−8 октября.