Тбилиси, 8 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Николоз Саакашвили, отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 8 октября в соцсети Facebook разместил сообщение с призывом к сыну прекратить голодовку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Миша! Обращаюсь к тебе как врач и отец. Речь идёт о голодовке, которая ничего хорошего твоему здоровью не принесёт», — написал старший Саакашвили.

Он отметил, экс-президенту для продолжения политической борьбы требуется энергия, а голодовка этому вредит. Ранее адвокат Михаила Саакашвили заявил, что на восьмой день голодовки тот похудел на 12 кг.

7 октября к бывшему грузинского лидеру с просьбой прекратить голодать обращался патриарх Грузинской православной церкви Илия Второй. Просьба не увенчалась успехом.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. Экс-президент в день задержания заявил, что является политзаключенным и объявил голодовку.