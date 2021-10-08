Минск, 8 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Выступая 8 октября в минском Дворце республики на собрании «Белкоопсоюза» с докладом об истории белорусской кооперации, Александр Лукашенко поведал о личном вкладе в спасение этой структуры, подчинённой управделами президента. По его словам, времена для неё снова непростые — количество магазинов и автолавок сокращается, однако спасение есть — через торговлю в интернете и распродажи товаров белорусских госпредприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«В свое время, работая в парламенте, практически в одиночку мне удалось вас защитить и спасти. Не для того, чтобы вы меня тут благодарили. Это была моя функциональная обязанность как депутата Верховного совета в то время. Поэтому я и имею право не только как президент, но и как человек, в прошлом депутат, с вас спросить за работу», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Рассказывая о 104-летней истории белорусской потребкооперации со историей, руководитель постсоветской республики сказал: «Ваши военные подвиги, когда вы кормили и одевали партизан, и послевоенные, когда райпо, по сути, спасли сельчан, привозя скудные необходимые товары (сахар, масло, ткани) и меняя их на продукцию подворий. Такую же скудную после войны — лук, яйца, ягоды, зерно. А также начали кормить сельских детей-школьников бесплатными завтраками, достойны того, чтобы мы вас поддерживали».

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Лукашенко также указал на роль работников «Белкоопсоюза» в торговле на селе, отметив: «Это сегодня основная отрасль Белкоопсоюза, которая занимает почти 20% всего товарооборота на селе. Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее 10 жителей. Таких точек на карте Белоруссии около 5 тыс. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты — это уже центр общественно-политической жизни. А вы — главные идеологи и пропагандисты».

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