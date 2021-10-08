Вашингтон, , 15:42 — REGNUM «Мистером» назвал во время своего выступления 8 октября в американском штате Иллинойс женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут президент США Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент с ошибкой американского лидера быстро стал популярным в соцсети Twitter.

«Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут «мистер мэр»? Я что-то пропустила?», — написала в своем сообщении одна из пользователей соцсети, кроме того, ряд иронических комментариев на эту тему оставили и многие другие пользователи.

При этом позднее президент США во время своего рассказа о разговоре с работником больницы также перепутал телевизор с телефоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский президент Джо Байден дал поручение министерству юстиции США разобраться с ростом количества инцидентов с участием недисциплинированных пассажиров самолетов.